Сенат США принял законопроект о госфинансировании на $1,7 трлн, который включает 45 млрд помощи Украине и союзникам

22 декабря, 21:32
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Вашингтон перед визитом президента Владимира Зеленского, 21 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Вашингтон перед визитом президента Владимира Зеленского, 21 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Сенат США в четверг, 22 декабря, поддержал крупный законопроект о государственном финансировании на 2023 финансовый год на сумму 1,7 трлн долларов (68 за, 29 против). Он в том числе предусматривает почти 45 млрд помощи Украине, сообщает CNN.

Теперь законопроект должна одобрить Палата представителей. После этого его передадут на подпись президенту США Джо Байдену.

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Законопроект предусматривает 772,5 млрд долларов на национальные программы, не связанные с обороной, и 858 млрд долларов на финансирование обороны. Он включает около 45 млрд долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине и союзникам по НАТО, а также около 40 млрд долларов на реагирование на стихийные бедствия.

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По словам демократов, внутренние расходы в законопроекте увеличены на 68 млрд долларов по сравнению с предыдущим финансовым годом. Эти деньги распределят между разными агентствами и программами в сферах здравоохранения, образования и труда, пишет The Washington Post.

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Ранее Сенат поддержал поправку к законопроекту, которая позволяет передать Украине арестованные активы российских олигархов.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Он встретился с президентом США Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Конгресс США Госбюджет Сенат США Поддержка Украины Война России против Украины

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