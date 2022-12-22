Сенат США принял законопроект о правосудии для жертв военных преступлений 22 декабря, 23:12 Документ также продлевает срок давности военных преступлений, выявленных спустя годы после их совершения (Фото:Ralphs_Fotos/Pixabay)

Сенат США принял законопроект о правосудии для жертв военных преступлений. Он позволяет преследовать военных преступников в Соединенных Штатах независимо от места их преступлений.

Об этом сообщил соавтор проекта, сенатор от Республиканской партии Чак Гресли.

Закон «О правосудии для жертв военных преступлений» расширяет юрисдикцию в отношении военных преступлений, включая любого военного преступника, который оказывается на территории США.

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Документ также продлевает срок давности военных преступлений, выявленных спустя годы после их совершения.

Действующее американское законодательство позволяет привлекать к ответственности людей, совершивших военные преступления в США или за границей, если жертва или преступник являются гражданином США. Нарушители, жертвами которых стали не американцы, не подпадают под действие закона даже после того, как они въедут в США.

Накануне 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Он встретился с президентом США Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США.

Ранее координатор по вопросам стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сообщал, что CША изучают и отрабатывают инициативу украинскойстороны по созданию Специального трибунала для расследования преступлений России.