Сенат США принял законопроект о правосудии для жертв военных преступлений
Документ также продлевает срок давности военных преступлений, выявленных спустя годы после их совершения (Фото:Ralphs_Fotos/Pixabay)
Сенат США принял законопроект о правосудии для жертв военных преступлений. Он позволяет преследовать военных преступников в Соединенных Штатах независимо от места их преступлений.
Об этом сообщил соавтор проекта, сенатор от Республиканской партии Чак Гресли.
Закон «О правосудии для жертв военных преступлений» расширяет юрисдикцию в отношении военных преступлений, включая любого военного преступника, который оказывается на территории США.
Документ также продлевает срок давности военных преступлений, выявленных спустя годы после их совершения.
Действующее американское законодательство позволяет привлекать к ответственности людей, совершивших военные преступления в США или за границей, если жертва или преступник являются гражданином США. Нарушители, жертвами которых стали не американцы, не подпадают под действие закона даже после того, как они въедут в США.
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