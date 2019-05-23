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Сенат США предложил увеличить оборонную помощь Украине до $ 300 млн

Вчера, 21:51
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Сенат США предложил увеличить оборонную помощь Украине до $ 300 млн - фото

Embassy of Ukraine in the USA / Посольство Украины в США

Решение должен принять Конгресс

Сенат США предложил в оборонном бюджете на 2020 год увеличить до $ 300 млн и существенно расширить помощь Украине в области безопасности.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

«Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны, которым санкционировано выделение Пентагону $ 300 млн для предоставления помощи Украине в области безопасности», — говорится в сообщении.

По данным посольства, запланированные расходы на помощь ВС Украины на $ 50 млн превышают расходы текущего года.

Из указанной суммы $ 100 млн должны быть направлены на летальные виды вооружений, отметили украинские дипломаты.

Закон о бюджете США на 2020 год вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания президентом США.

В 2019 году Конгресс США выделил $ 250 млн на оборонные нужды Украины.

Теги:   Украинская армия США

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