Евгений Черняк
Говорите, счастье не в деньгах? У вас нет ни того, ни другого
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Андрей Лужницкий
Россия возвращается. Что случилось с ПАСЕ?
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Сенат США одобрил выделение Украине $300 млн военной помощи

Сегодня, 00:27
222
Цей матеріал також доступний українською

MotionStudios / pixabay

Законопроектом предусмотрено направить $100 миллионов исключительно на летальные виды вооружений

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета Пентагона на 2020 год, в котором предусмотрено до 300 млн долларов помощи по безопасности Украине.

Это на 50 млн долларов больше, чем помощь в 2019 году.

«Законопроектом предусмотрено направить 100 млн долл. из 300 млн долл. исключительно на летальные виды вооружений. Предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет, а также систем, способствующих повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны», — сообщили в Посольстве Украины в США.

Читайте также:
 Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине почти $700 миллионов

Закон вступит в силу после его согласования с Палатой представителей Конгресса США и после подписания президентом США Дональдом Трампом.

Теги:   США Украина Денежная помощь Финпомощь Сенат США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Страны

Вчера, 20:02

img
Названа официальная причина крушения Ан-148 в Подмосковье
Политика

Вчера, 22:19

img
Зеленский уволил главу Днепропетровской ОГА — указ
Футбол

Вчера, 19:20

img
Ведущий игрок сборной Украины дал согласие итальянскому клубу на переход — СМИ

ТОП 3

Геополитика

26 июня, 19:41

img
Семь национальных делегаций объявили демарш из-за возвращения РФ в ПАСЕ
23015
Геополитика

26 июня, 21:36

img
Избран новый генсек Совета Европы
8108
Геополитика

Вчера, 07:32

img
Волкер прокомментировал отвод украинских сил в Станице Луганской
7450