В Сенате США предложили признать действия России в Украине геноцидом 21 июля, 13:14 Сенаторы США хотят признать действия России в Украине геноцидом (Фото:Pierre-Selim/flickr.com)

Двухпартийная группа американских сенаторов внесла проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом украинского народа.

Соавторами резолюции стали республиканские сенаторы Джим Риш и Линдси Грэм и их коллеги-демократы Джин Шахин и Бен Кардин, сообщает Голос Америки.

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«Нет никаких сомнений в том, что действия России в Украине являются геноцидом. Если бы вы прошли по улицам Киева, Ирпеня и Гостомеля, как это сделал я в прошлом месяце, и выслушали рассказы о том, что делали российские солдаты, то вы бы поняли, что это геноцид. Международное сообщество документирует многочисленные российские злоупотребления, которые являются военными преступлениями, по всей Украине. Пришло время, когда США и мир должны признать их таковыми», — сказал Риш.

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Сенатор Кардин в свою очередь отметил, что «Россия пытается уничтожить не только людей и здания в Украине, они также пытаются убрать украинский язык, украинскую историю и украинскую культуру».

«Это геноцид. Мир должен признать этот факт, и виновные должны быть привлечены к ответственности», — отметил он.

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