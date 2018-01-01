Сенат США: Кронпринц Саудовской Аравии ответственен за убийство Хашукджи Сегодня, 23:06 33 Цей матеріал також доступний українською Джамаля Хашукджи убили 2 октября в консульстве Саудовской Аравии

В четверг, 13 декабря, Сенат США принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашукджи на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

В документе указывается, что кронпринц Саудовской Аравии несет ответственность за убийство Хашукджи. Сенаторы призвали Эр-Рияд привлечь к ответственности всех, кто причастен к его гибели, пишет Reuters.

Резолюция Сената была принята на фоне уверенной поддержки президента США Дональда Трампа наследного принца.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.