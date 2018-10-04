Сенат США поддержал резолюцию с признанием Голодомора геноцидом украинского народа

Сенат США единогласно поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа, сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах.

В посольстве отметили, что двухпартийная резолюция стала первым в истории правовым актом Конгресса США, в котором Голодомор признается геноцидом украинского народа.

Документ Сената признал выводы Правительственной Комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годах геноцид против украинского народа".

Проект подобной резолюции был также утвержден Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и сейчас ожидает рассмотрения во время пленарного заседания.

По словам президента Петра Порошенко, это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства.

Вітаю ухвалу Сенатом США резолюції про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.



Це ще один вагомий результат посилення українсько-американського стратегічного партнерства. pic.twitter.com/drfQNRM5ca — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 октября 2018 г.

На сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом в 12-ти штатах: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Огайо, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе и Миссури.

В 1932-1933 годах от голода погибло более 10 млн человек, что составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.

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По данным исследователей, демографические последствия Голодомора ощутимы и по сей день: если бы не было голода в 1932-1934 годах, численность населения в Украине сейчас была бы больше на 4 млн человек.