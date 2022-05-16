Законопроект о 40 миллиардах долларов помощи Украине Сенат примет 18 мая — лидер республиканцев 16 мая, 00:37 Цей матеріал також доступний українською Сенат США (Фото:ЭРА)

Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл ожидает, что палата примет законопроект о выделении 40 миллиардов долларов помощи Украине в среду, 18 мая, до дедлайна, который ранее очертил Пентагон.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом он заявил 15 мая в Стокгольме на следующий день после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским.



Макконнелл сообщил, что 16 мая Сенат планирует применить так называемую cloture — парламентскую процедуру, которая сокращает дальнейшие прения по вопросу до 30 часов и позволяет перейти к голосованию, передает Голос Америки.

Видео дня

«Мы ожидаем применить cloture — надеюсь, с ощутимым преимуществом, что поможет нам утвердить помощь в среду», — сообщил Макконнелл.



Законопроект о выделении почти 40 миллиардов долларов Палата представителей Конгресса приняла 10 мая. Тогда «за» проголосовали 367 конгрессменов, «против» — 57. Сенат должен был рассмотреть документ по ускоренной процедуре.

Однако 12 мая однопартиец Макконнелла, сенатор из штата Кентукки Рэндал Пол единолично заблокировал ее. Сенатор внес проект поправки в законопроект, предлагая создать должность отдельного инспектора, проверяющего выделение средств в рамках этого пакета. Поэтому рассмотрение документа отложили почти на неделю.



Представитель Пентагона Джон Кирби впоследствии заявил, что если законопроект не будет принят до следующего четверга 19 мая, это может повлиять на возможность США бесперебойно оказывать военную помощь Украине. Выделенные ранее средства должны закончится именно к этой дате.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.