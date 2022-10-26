Сенат Польши признал власти России террористическим режимом
Акция в поддержку Украины возле российского посольства в Варшаве, 10 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Сенат Польши (верхняя палата парламента) в среду, 26 октября, принял резолюцию о признании власти России террористическим режимом. Об этом сообщает пресс-служба Сената в Twitter.
Документ поддержали единогласно 85 сенаторов.
Как пишет пресс-служба Сената, в резолюции подчеркивается, что цель России — «стереть с лица земли суверенную страну и уничтожить украинский народ», а Украина сегодня является «самым важным местом, которое защищает демократию и свободу».
Сенаторы напомнили, что российские оккупанты терроризируют мирных украинцев и бомбят гражданские объекты.
«Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей на оккупированных территориях. Они похищают украинских детей… Они депортируют, переселяют и отправляют граждан Украины на периферию России… Владимир Путин и его аппарат насилия вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов. Вот почему Россия должна быть побеждена и лишена возможности подвергать опасности своих соседей», — сказано в документе.
Сенат осудил агрессию РФ и призвал все страны, выступающие за мир, демократию, и права человека, признать российский режим террористическим. Также сенаторы поблагодарили польский народ, правительство, местные администрации, общественные организации и предпринимателей за помощь украинцам после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 13 октября приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.