Сенат Польши признал власти России террористическим режимом

26 октября, 16:55
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Акция в поддержку Украины возле российского посольства в Варшаве, 10 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Акция в поддержку Украины возле российского посольства в Варшаве, 10 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Сенат Польши (верхняя палата парламента) в среду, 26 октября, принял резолюцию о признании власти России террористическим режимом. Об этом сообщает пресс-служба Сената в Twitter.

Документ поддержали единогласно 85 сенаторов.

Как пишет пресс-служба Сената, в резолюции подчеркивается, что цель России — «стереть с лица земли суверенную страну и уничтожить украинский народ», а Украина сегодня является «самым важным местом, которое защищает демократию и свободу».

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Сенаторы напомнили, что российские оккупанты терроризируют мирных украинцев и бомбят гражданские объекты.

«Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей на оккупированных территориях. Они похищают украинских детей… Они депортируют, переселяют и отправляют граждан Украины на периферию России… Владимир Путин и его аппарат насилия вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов. Вот почему Россия должна быть побеждена и лишена возможности подвергать опасности своих соседей», — сказано в документе.

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Сенат осудил агрессию РФ и призвал все страны, выступающие за мир, демократию, и права человека, признать российский режим террористическим. Также сенаторы поблагодарили польский народ, правительство, местные администрации, общественные организации и предпринимателей за помощь украинцам после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

https://twitter.com/PolskiSenat/status/1585244886474756096

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 13 октября приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

https://www.youtube.com/embed/NZrPuLVnsRU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Польша Терроризм Украина-Польша Военные преступления Военные преступления РФ Сенат Польши Война России против Украины российский терроризм

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