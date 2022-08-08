Сенаторы США оказывают давление на Байдена для признания России спонсором терроризма 8 августа, 10:25 Сенатор Линдси Грэм (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец Линдси Грэм призвали администрацию президента США Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма уже сейчас.



Как сообщает CNN, сенаторы будут подталкивать Конгресс к принятию законопроекта о присвоении этого статуса РФ независимо от поддержки Байдена.

По словам американских политиков, Байден должен усилить давление на российского диктатора Владимира Путина и продолжать помогать Украине в условиях вторжения.

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«Я надеюсь, что президент решит добровольно занять эту позицию, и он не исключил ее из обсуждения государства-спонсора терроризма», — сказал Блюменталь.

Грэм хочет, чтобы администрация Байдена взаимодействовала с Конгрессом для объявления России спонсором терроризма, но, по его словам, Конгресс готов продвигать закон, который этого требует, несмотря ни на что.

28 июля Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Государственный департамент объявить Россию государством-спонсором терроризма.

В то же время, по информации The New York Times, госсекретарь США Энтони Блинкен боится признавать Россию государством-спонсором терроризма, так как это звынудит ввести санкции в отношении союзников США, ведущих дела с РФ, и уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась к Блинкену с требованием признать Россию государством-спонсором терроризма — иначе, по ее словам, это сделает Конгресс.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал мировое сообщество признать Россию спонсором терроризма на фоне многочисленных военных преступлений РФ.

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