Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа 14 декабря, 21:10 Зеленский поблагодарил чешское правительство за это решение (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Сенат Чехии вслед за чешским парламентом признал Голодомор 1932−1933 геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает чешский ресурс KDU.

Отмечается, что в связи с нынешней российской агрессией против Украины правительство Чехии выразило решимость способствовать продвижению международных принципов, которые предотвратят повторение подобной трагедии где-либо в мире в будущем.

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«Нужно называть вещи своими именами. Согласно современной информации, сообщения о неурожаях 1930-х годов в Украине вводят в заблуждение. Это был однозначный геноцид украинского народа, который оставил от трех до шести миллионов жертв на экономически опустошенной территории», — сказал чешский сенатор Йозеф Клемент.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил чешское правительство за это решение.

«Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все прошедшие и современные преступления России неизбежно», — пишет президент.

В XX веке украинцы пережили три Голодомора — в 1932—1933 годах, 1921−1922 и 1946−1947. Самым масштабным по количеству человеческих жертв историки считают геноцид 1932—1933 годов. По разным данным, в это время от голода погибли от семи до десяти млн человек.

Как в Украине, так и во многих других странах Голодомор 1932−1933 годов впоследствии был признан геноцидом украинцев со стороны сталинского режима.