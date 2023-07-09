Семья крупнейшего российского производителя ракет живет в Праге — СМИ
Борис Обносов является гендиректором компании, производящей ракеты, которыми РФ обстреливает Украину (Фото:Novinky.cz)
Семья российского олигарха Бориса Обносова — генерального директора корпорации Тактическое ракетное вооружение (КТРВ), разрабатывающей ракеты, которыми РФ обстреливает Украину — продолжает жить в Праге, пишет чешское издание Novinky.
Как пишет издание, семья Обносова владеет недвижимостью в Чехии на сотни миллионов крон. При этом глава российского ракетного предприятия не попал ни в какие санкционные списки ЕС.
Обносов возглавляет КТРВ последние 20 лет. Компания с 1950-х годов занимается разработкой ракет. В частности там разработали сверхзвуковую ракету Циркон. Как пишет издание, компания является основой российской оборонной сферы.
КТРВ попала под западные санкции, а вот ее глава Обносов и соответственно его родственники пока не значится ни в одном санкционном списке, хотя он и является ключевым человеком для Путина.
Как пишет издание, ссылаясь на данные расследователей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного российским оппозиционером Алексеем Навальным, зять Обносова Ростислав Зориков живет в Праге. Он является постоянным резидентом Чехии как минимум с июня 2020 года и владеет недвижимостью на территории города стоимостью более 100 миллионов крон (4,6 млн долларов).
Ростислав Зориков — муж дочери Обносова Ольги, которая работает в ивент-агентстве, организующем элитные свадьбы и другие роскошные праздники в России и за рубежом. По данным Фонда Навального, Ольга также владеет 20% ракетостроительной компании своего отца КТРВ.
Зориков, по информации ФБК, владеет в Чехии активами на сумму примерно 188 миллионов крон (8,6 млн долларов) через две компании. Одна из них занимается арендой недвижимости в Чехии, а на другую записан четырехэтажный дом в чешском Жижкове стоимостью около 140 миллионов крон (6,4 млн долларов). О связи с обеими компаниями Зориков сообщил в частности в своем профиле в LinkedIn.
О том, что Зориков имеет связи с Чехией, в ФБК сообщали еще в мае, но подтвердить его пребывание в Праге смогли недавно благодаря видео, на котором тот нападает на активистку, которая его снимала. Видео обнародовал в Twitter российское антивоенное движение Весна, на активистку которого и было совершено нападение. Когда именно это произошло, не уточняется.
«Зориков не только продолжает жить в Праге, но и живет как бандит. Он ездит на элитных автомобилях, хотя не имеет официальных доходов, и избивает людей, которые осмеливаются протестовать против коррупции и несправедливости», — написала под репостом видео руководительница отдела расследований ФБК Мария Певчих, которая требует ужесточения санкций.
В МИД Чехии, впрочем, отказались комментировать эту ситуацию. Там заявили, что не обнародуют подробности о внесении юридических лиц в санкционные списки «из соображений безопасности».