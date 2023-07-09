Семья крупнейшего российского производителя ракет живет в Праге — СМИ 9 июля, 01:16 Борис Обносов является гендиректором компании, производящей ракеты, которыми РФ обстреливает Украину (Фото:Novinky.cz)

Семья российского олигарха Бориса Обносова — генерального директора корпорации Тактическое ракетное вооружение (КТРВ), разрабатывающей ракеты, которыми РФ обстреливает Украину — продолжает жить в Праге, пишет чешское издание Novinky.

Как пишет издание, семья Обносова владеет недвижимостью в Чехии на сотни миллионов крон. При этом глава российского ракетного предприятия не попал ни в какие санкционные списки ЕС.

Видео дня

Обносов возглавляет КТРВ последние 20 лет. Компания с 1950-х годов занимается разработкой ракет. В частности там разработали сверхзвуковую ракету Циркон. Как пишет издание, компания является основой российской оборонной сферы.

КТРВ попала под западные санкции, а вот ее глава Обносов и соответственно его родственники пока не значится ни в одном санкционном списке, хотя он и является ключевым человеком для Путина.

Как пишет издание, ссылаясь на данные расследователей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного российским оппозиционером Алексеем Навальным, зять Обносова Ростислав Зориков живет в Праге. Он является постоянным резидентом Чехии как минимум с июня 2020 года и владеет недвижимостью на территории города стоимостью более 100 миллионов крон (4,6 млн долларов).

Ростислав Зориков — муж дочери Обносова Ольги, которая работает в ивент-агентстве, организующем элитные свадьбы и другие роскошные праздники в России и за рубежом. По данным Фонда Навального, Ольга также владеет 20% ракетостроительной компании своего отца КТРВ.

Зориков, по информации ФБК, владеет в Чехии активами на сумму примерно 188 миллионов крон (8,6 млн долларов) через две компании. Одна из них занимается арендой недвижимости в Чехии, а на другую записан четырехэтажный дом в чешском Жижкове стоимостью около 140 миллионов крон (6,4 млн долларов). О связи с обеими компаниями Зориков сообщил в частности в своем профиле в LinkedIn.

О том, что Зориков имеет связи с Чехией, в ФБК сообщали еще в мае, но подтвердить его пребывание в Праге смогли недавно благодаря видео, на котором тот нападает на активистку, которая его снимала. Видео обнародовал в Twitter российское антивоенное движение Весна, на активистку которого и было совершено нападение. Когда именно это произошло, не уточняется.

«Зориков не только продолжает жить в Праге, но и живет как бандит. Он ездит на элитных автомобилях, хотя не имеет официальных доходов, и избивает людей, которые осмеливаются протестовать против коррупции и несправедливости», — написала под репостом видео руководительница отдела расследований ФБК Мария Певчих, которая требует ужесточения санкций.

В МИД Чехии, впрочем, отказались комментировать эту ситуацию. Там заявили, что не обнародуют подробности о внесении юридических лиц в санкционные списки «из соображений безопасности».

This is the definition of impunity. I have spent hours talking to the Czech Ministry of Foreign Affairs and the Czech police regarding this case. We have brought bulletproof evidence of this person's involvement in Russian state missiles making business. We have found their… pic.twitter.com/vTxzv9i8rw — Maria Pevchikh (@pevchikh) July 8, 2023