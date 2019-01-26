Семья осужденного за шпионаж американца Уилана не приедет в РФ из-за нехватки денег Сегодня, 10:21 299 Цей матеріал також доступний українською EPA C момента задержания никто из родственников не общался с Полом Уиланом EPA

Брат обвиняемого в шпионаже Пола Уилана Дэвид рассказал, что семья приняла решение не ехать в Россию, чтобы встретиться с ним, так как экономит деньги.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы не знаем, сколько предстоит потратить денег в связи с содержанием Пола под стражей и с судебным разбирательством. Поэтому мы стараемся экономить наши ограниченные финансовые ресурсы и помогаем», - отметил брат задержанного.

Он добавил, что семья продолжает сбор денежных средств для оплаты юридической помощи Уилану. За две недели сборов собрано чуть более 7,5 тысяч долларов из желаемых 100 тысяч.

Дэвид также рассказал, что с момента задержания никто из родственников не общался с Полом. В СИЗО у него нет доступа к телефону. Все общение, сказал брат, происходит через консульских служащих, которые навещают арестованного иностранца в изоляторе.

Дэвид Уилан в очередной раз подтвердил, что считает ошибочным обвинение его брата в шпионаже:

«Я уверен, что Пол не шпион и не участвует в операциях разведки. Я не думаю, что Пол когда бы то ни было был связан с какой бы то ни было разведслужбой какой бы то ни было страны».

Напомним, в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже.