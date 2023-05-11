Семья главы корпорации РФ, производящей ракеты и авиабомбы, владеет элитным имуществом в Чехии — расследование 11 мая, 08:44 Борис Обносов и Владимир Путин (Фото:Скриншот видео/Смотрим)

Семья главы крупнейшего оборонного холдинга в РФ Тактическое ракетное вооружение Бориса Обносова владеет элитной недвижимостью в Чехии стоимостью более 8 миллионов евро. Об этом говорится в расследовании команды российского оппозиционного политика Алексея Навального.



Она выяснила, что зять Обносова Ростислав Зориков через компании Alterra и Riomax владеет в Праге четырехэтажным домом в районе Жижков. Его стоимость — 6 миллионов евро. Также, согласно документам, у него в Праге есть 140-метровый пентхаус за 1,1 миллиона евро. На его дверях висит табличка, указывающая, что там живут Зориков вместе с женой Ольгой — дочерью Бориса Обносова.

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Также документы показывают, что в этом же жилом комплексе отец Зорикова Андрей владеет 73-метровой квартирой, рассказали авторы. А у Зорикова и его младшего брата есть еще по одной квартире в том же районе Праги.

Глава совета директоров Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих, которая презентовала расследование, назвала Обносова «настоящим военным преступником» и заявила, что ФБК потребует от властей Чехии запретить въезд в страну для него и Зориковых.

Корпорация Тактическое ракетное вооружение — крупнейший российский оборонный холдинг, производящий ракеты и авиабомбы. В его состав входят 40 заводов, конструкторских бюро и предприятий. Обносов возглавил холдинг в 2003 году. Корпорация находится под санкциями ЕС и Украины.

