Семерак: Франция готова инвестировать 1 млрд евро в солнечную электростанцию в Чернобыле

Французская компания Engie готова инвестировать 1 млрд евро в солнечную электростанцию в Чернобыльской зоне, заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в эфире 112 Украина.

По его словам, представители компании заинтересовались проектом еще несколько лет назад - французское правительство инвестировало 250 тыс евро в исследование возможности реализации проекта добычи солнечной электроэнергии в Чернобыле.

"Два года назад я обратился с предложением к миру, что Украина готова на территории Чернобыльской станции предложить сети, трансформаторы, людей, которые там остались работать, возможности для инвестирования в возобновляемую энергетику. Например, в солнечную. Эта новость была слабо воспринята украинским медиа, но она в течение первого месяца облетела страницы таких изданий, как The Guardian, Deutsche Welle, Bloomberg и др. На самом деле мы получили безумный интерес", - рассказал министр.

Семерак отмечает также технико-экономическое обоснование проекта, величина которого равна размеру одного энергоблока на бывшей Чернобыльской АЭС - 1,2 ГВт.

Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд евро, и представители Engie на последнем заседании Совета инвесторов при президенте Украины заявили о своей готовности предоставить эту сумму.

"Моя идея, как министра экологии, который ее предложил, строительство солнечных станций в Чернобыльской зоне, мы этот 1,2 ГВт должны поделить на 10 очередей и предложить инвесторам, чтобы они пришли и начали строить буквально уже сегодня. Я думаю, поскольку французы заявили об этом на Совете инвесторов, то это крайне серьезное заявление и это означает, что они уже готовы строить. Мне известно, что они обратились письмом к правительству, но поскольку это не является компетенцией только Министерства экологии, это должно быть на высшем политическом уровне...Очень надеюсь, что мы будем акселерировать этот проект", - резюмировал Семерак.

Напомним, ДТЭК собрался построить крупнейшую солнечную электростанцию в Украине.