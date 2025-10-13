«Решительность Трампа сработала». Зеленский приветствовал завершение войны в Газе и заявил, что этого можно достичь и для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал завершение войны в секторе Газа и выразил надежду, что этого также можно достичь и в Украине.

Зеленский отметил усилия президента США Дональда Трампа и помощь других стран в достижении мира на Ближнем Востоке.

«Заложники освобождены, и война в Газе завершается. Это действительно чрезвычайное событие. Лидерство и решимость президента Трампа сработали, и важно, что была вся необходимая помощь стран и многих людей, которые имеют реальное влияние», — отметил украинский президент.

Реклама

Он отметил, что такие усилия также могут помочь достичь мира в Украине.

«Мы работаем для того, чтобы день мира наступил и для Украины. Российская агрессия остается последним глобальным источником дестабилизации, и если удалось достичь прекращения огня и мира для Ближнего Востока, лидерство и решимость глобальных субъектов точно могут сработать и для нас в Украине, в Европе. И это возможно», — подчеркнул Зеленский.

10 октября спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что израильские войска завершили первую фазу отступления к желтой линии, и 72-часовой период для освобождения заложников начался.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Также Израиль должен освободить 250 палестинцев, которые отбывали пожизненное заключение, и более 1700 задержанных, которых удерживают без предъявления обвинений.

Ранее 13 октября Дональд Трамп, находясь в Израиле, заявил, что война в секторе Газа закончилась.

После визита в Израиль американский лидер отправился в Египет на саммит лидеров по Газе, пишет CNN.