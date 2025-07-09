Виткофф заявил, что соглашение о 60-дневном прекращении огня в секторе Газы могут заключить до конца недели

Стив Уиткофф заявил, что участники переговоров о прекращении огня в Газе уже достигли прогресса в решении спорных вопросов (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что надеется на заключение соглашения о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа до конца недели. Об этом сообщает телеканал CNN .

Ожидается, что позже на этой неделе Уиткофф отправится в Катар, чтобы принять участие в переговорах о прекращении огня.

В комментарии журналистам 8 июля он сказал, что участники переговоров уже достигли прогресса в решении спорных вопросов.

Реклама

По его словам, в рамках обсуждаемого соглашения будет освобождено 10 живых и девять погибших заложников.

Читайте также: Сенсация на фоне войны в Газе

«Сейчас мы ведем непрямые переговоры, и у нас было четыре вопроса, а сейчас, после двух дней непрямых переговоров, остался один. Итак, мы надеемся, что до конца этой недели у нас будет соглашение, которое приведет нас к 60-дневному прекращению огня», — подчеркнул Уиткофф.

Однако, как отмечает CNN, спорным вопросом остаются карты вывода израильских военных после того, как перемирие вступит в силу. Последнее предложение предусматривало, что ЦАХАЛ должен вывести войска из северной части Газы в первый день прекращения огня, а из южной — на седьмой день.

Израиль дал понять, что намерен получить контроль над Газой при любом плане завершения войны, тогда как ХАМАС хочет прекращения войны и полного вывода израильских войск из осажденного анклава.

CNN пишет, что Израиль хочет сохранить свое присутствие в Филадельфийском коридоре, который проходит вдоль границы между Египтом и Газой, чтобы контролировать все, что попадает в эту полосу.

Инфографика: NV

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

3 июля в ХАМАС заявили, что рассматривают предложение о прекращении огня в секторе Газа, переданные посредниками из Египта и Катара.

В то же время в ХАМАС заявили, что главной целью остается достижение договоренности, которая положит конец войне и будет предусматривать полный вывод Израиля с территории Газы.

5 июля группировка заявила, что в «позитивном духе» ответила на предложение США о прекращении огня в секторе Газа и готова начать переговоры о реализации соглашения.

6 июля стало известно, что Израиль отправит делегацию в Катар для переговоров о возможном соглашении об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, несмотря на требования ХАМАС, которые считаются «неприемлемыми».