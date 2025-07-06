Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть заключено уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters.

Он также положительно оценил заявление ХАМАС, согласно которому группировка «в позитивном духе» отреагировала на предложенное США соглашение.

В то же время Трамп добавил, что он еще не получил обновленной информации о текущем состоянии переговоров.

2 июля Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

«Мои представители сегодня провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного перемирия, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне. Катарцы и египтяне, которые приложили немало усилий для достижения мира, доставят это окончательное предложение. Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока Хамас примет это соглашение, потому что ситуация не улучшится — ОНА ТОЛЬКО УГРЕШИТСЯ. Спасибо за внимание к этому вопросу!», — написал в соцсети Truth Social.

3 июля в ХАМАС заявили, что рассматривают предложение о прекращении огня в секторе Газа.

В своем заявлении палестинская группировка сообщила, что рассматривает новые предложения по перемирию, переданные посредниками из Египта и Катара. В то же время в ХАМАС заявили, что главной целью остается достижение договоренности, которая положит конец войне и будет предусматривать полный вывод Израиля с территории Газы.

5 июля группировка заявила, что в «позитивном духе» ответила на предложение США о прекращении огня в секторе Газа и готова начать переговоры о реализации соглашения.

На своем официальном сайте ХАМАС сообщили, что после внутренних консультаций и согласований с палестинскими группировками, серьезно настроены начать новый раунд переговоров с посредниками.