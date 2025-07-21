Впервые за 21 месяц войны против ХАМАС. Израиль начал наземную и воздушную операцию в центре сектора Газа

Дым поднимается во время израильских ударов на фоне военной операции в центральной части сектора Газа, 21 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Hatem Khaled)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную и воздушную операцию в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа . Об этом сообщает BBC .

Операция началась утром в понедельник, 21 июля, через несколько часов после того, как израильские военные объявили об эвакуации жителям шести жилых кварталов в юго-западной части города.

Сейчас этот район переполнен тысячами беженцев из Рафаха и Хан-Юниса, что на юге Газы.

По данным ВВС, израильские танки и военные машины прорвались в Дейр-эль-Балах с КПП Кисуфим под прикрытием тяжелой артиллерии и авиации.

Тысячи жителей бежали из города ночью в прибрежный район аль-Маваси, вблизи Хан-Юниса, который остался одной из немногих зон относительного убежища на юге Газы.

В то же время в Управлении ООН по координации гуманитарных дел заявили, что операция ЦАХАЛ стала «еще одним разрушительным ударом» по гуманитарным усилиям в Газе.

Там пояснили, что в городе находятся десятки важных объектов, таких как гуманитарные склады, медицинские клиники и критическая инфраструктура водоснабжения.

«Любое повреждение этой инфраструктуры будет иметь опасные для жизни последствия», — предупредили в ООН.

BBC отмечает, что Дейр-эль-Балах оставался одним из немногих городов в Газе, где Израиль не провел крупной наземной операции за 21 месяц войны против ХАМАСа.

Израильские источники утверждали, что одной из причин, почему ЦАХАЛ ранее не проникал в город, было беспокойство относительно присутствия там израильских заложников, которых удерживает ХАМАС. Одна, как уточняет BBC, непонятно, что могло изменить мнение израильских военных.

Ранее ЦАХАЛ объявил о начале наземных операций в Дейр-эль-Бала. The Times of Israel писало, что решение начать наступление в этом районе было принято на фоне длительных переговоров о прекращении огня в Катаре. Израиль обвиняет ХАМАС в затягивании ответа на предложения.