Трамп провел встречу с Нетаньяху в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении войны в Газе «идут очень хорошо», принимая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне.

Об этом сообщает BBC.

Трамп выразил уверенность в готовности ХАМАСа прекратить 21-месячный конфликт, отметив, что «они хотят встретиться и хотят прекращения огня». Встреча состоялась после того, как последний раунд непрямых переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Катаре завершился без прорыва.

Реклама

Выступая перед журналистами в начале ужина между американскими и израильскими официальными лицами, Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты и Израиль сотрудничают с другими странами, которые обеспечат палестинцам «лучшее будущее», предположив, что жители Газы могут переехать в соседние страны, пишет Reuters.

«Если люди хотят остаться, они могут остаться, но если они хотят уйти, они должны иметь возможность уйти… Я думаю, что мы близки к поиску нескольких стран», — сказал Нетаньяху.

На встрече премьер-министр Израиля также заявил, что выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира, что, как сообщается, было давней целью президента США.

«Он кует мир прямо сейчас, в одной стране, в одном регионе за другим», — сказал Нетаньяху, вручая Трампу письмо, которое он направил в комитет по награждению.

Инфографика: NV

Это была третья личная встреча Трампа с Нетаньягу с момента его возвращения на пост и первая после того, как США атаковали три ядерных объекта в Иране, а затем посредничали в достижении прекращения огня между Израилем и Ираном.

Во время своего визита Нетаньяху также встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и посланником Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивом Виткоффом. Виткофф должен присоединиться к переговорам в Дохе на этой неделе, чтобы достичь прекращения огня на линии разграничения.

В частности, Виткофф заявил, что примерно на следующей неделе состоится встреча США с Ираном. Трамп сказал, что хотел бы снять санкции с Исламской Республики в определенный момент.