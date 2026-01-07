Что будет дальше с палестинцами? В разделенной Газе может начаться восстановление — The Economist
Разрушенные здания в городе Газа, 12 ноября 2025 года (Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas)
Николас Пелем, корреспондент The Economist на Ближнем Востоке, рассказывает о ближайшем будущем Газы после прекращения боевых действий.
Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.
Щойно Ізраїль завершив часткове виведення військ із Гази, передбачене планом Трампа, як одразу почав розрізати сектор навпіл. 9 жовтня ізраїльські інженери встановили жовті опорні камені заввишки по коліно. За кілька тижнів додали масивні жовті блоки. За ними могла б з’явитися бетонна стіна. Нова «жовта» лінія обмежовуватиме невеликий палестинський анклав усередині більшої зони, окупованої Ізраїлем. Ізраїль має повністю вийти лише після роззброєння ХАМАСу та розгортання міжнародних стабілізаційних сил. Жодне з цього не виглядає неминучим. Тож поділ Гази може стати безстроковим.