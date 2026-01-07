Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Щойно Ізраїль завершив часткове виведення військ із Гази, передбачене планом Трампа, як одразу почав розрізати сектор навпіл. 9 жовтня ізраїльські інженери встановили жовті опорні камені зав­вишки по коліно. За кілька тижнів додали масивні жовті блоки. За ними могла б з’явитися бетонна стіна. Нова «жовта» лінія обмежовуватиме невеликий палестинський анклав усередині більшої зони, окупованої Ізраїлем. Ізраїль має повністю вийти лише після роззброєння ХАМАСу та розгортання міжнародних стабілізаційних сил. Жодне з цього не виглядає неминучим. Тож поділ Гази може стати безстроковим.