В материале говорится, что израильская армия, вероятно, провела чрезвычайно успешную операцию по разрушению и ослаблению ключевых ядерных объектов Ирана, а также ликвидировала нескольких ведущих ученых и командиров в иранских спецслужбах, однако даже израильтянам не удалось уничтожить два главных объекта — подземные центры обогащения урана в Натанзе и Фордо.

Поэтому решение Трампа разрешить авиаудары США по этим укрепленным объектам с применением четырнадцати 13,5-тонных бомб GBU-57 дало израильской кампании решающую поддержку. Трамп явно считает, что его военный вклад помог израильтянам достичь своих военных целей в операции против Ирана Народ как лев.

Также журналисты отмечают, что после того как Трампу удалось заставить Тегеран и Иерусалим согласиться на прекращение огня, он переключил своё внимание на ситуацию в Газе. Завершение войны в Газе — наряду с урегулированием войны в Украине — остается одной из ключевых внешнеполитических задач Трампа после его возвращения в Белый дом.

Также уточняется, что хотя его инициативы по Украине натолкнулись на откровенное равнодушие Путина к перемирию, в Газе Белый дом смог достичь некоторого успеха, установив непродолжительное прекращение боевых действий в начале года. Важнейшими составляющими того соглашения стали обмен израильских заложников на палестинских заключенных и ослабление ограничений на доставку гуманитарной помощи гражданскому населению Сектора Газа.

Перемирие было нарушено в конце марта на фоне взаимных обвинений, и Израиль возобновил военную операцию против террористов ХАМАСа. Ободренный успешным вмешательством в конфликт между Израилем и Ираном, Трамп считает, что сейчас пришло время заключить новое соглашение о прекращении огня, которое будет базироваться на условиях, похожих на предыдущее соглашение, заключенное в начале этого года.

Также сообщается, что риск разозлить Трампа и спровоцировать вспышку гнева в Овальном кабинете будет одним из главных беспокойств Нетаньяху во время его визита в Вашингтон, как и его желание обеспечить достижение своей цели — уничтожения ХАМАСа в Газе.

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

«Мои представители сегодня провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного перемирия, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне. Катарцы и египтяне, которые приложили немало усилий для достижения мира, доставят это окончательное предложение. Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока Хамас примет это соглашение, потому что ситуация не улучшится — ОНА ТОЛЬКО УГРЕШИТСЯ. Спасибо за внимание к этому вопросу!», — написал в соцсети Truth Social.

3 июля в ХАМАС заявили, что рассматривают предложение о прекращении огня в секторе Газа.

В своем заявлении палестинская группировка сообщила, что рассматривает новые предложения по перемирию, переданные посредниками из Египта и Катара. В то же время в ХАМАС заявили, что главной целью остается достижение договоренности, которая положит конец войне и будет предусматривать полный вывод Израиля с территории Газы.

5 июля группировка заявила, что в «позитивном духе» ответила на предложение США о прекращении огня в секторе Газа и готова начать переговоры о реализации соглашения.

На своем официальном сайте ХАМАС сообщили, что после внутренних консультаций и согласований с палестинскими группировками, серьезно настроены начать новый раунд переговоров с посредниками.