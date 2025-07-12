Палестинцы осматривают повреждения на месте ночного израильского авиаудара на юге сектора Газа, 12 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Ramadan Abed)

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа задерживаются из-за того, что Израиль не соглашается относительно зоны отвода войск с палестинской территории. Об этом в субботу, 12 июля, сообщает агентство Reuters .

Палестинский источник сообщил Reuters, что ХАМАС отверг предложенные Израилем карты вывода войск, которые оставили бы под израильским контролем около 40% территории Газы, включая весь южный район города Рафах и дальнейшие территории на севере и востоке Газы.

Два израильских источника сообщили, что ХАМАС хочет, чтобы Израиль отступил на линии, которые он занимал во время предыдущего перемирия, прежде чем возобновить свое наступление в марте. По словам собеседника, кризис может быть разрешен при условии более активного вмешательства США.

В то же время Reuters уточняет, что ХАМАС уже давно требует соглашения о прекращении войны, прежде чем освободить оставшихся заложников; Израиль настаивает на том, что прекратит боевые действия только тогда, когда будут освобождены все заложники, а ХАМАС будет ликвидирован.

9 июля спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, чтонадеется на заключение соглашения о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа до конца недели.

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

3 июля в ХАМАС заявили, что рассматривают предложение о прекращении огня в секторе Газа, переданные посредниками из Египта и Катара.

В то же время в ХАМАС заявили, что главной целью остается достижение договоренности, которая положит конец войне и будет предусматривать полный вывод Израиля с территории Газы.

5 июля группировка заявила, что в «позитивном духе» ответила на предложение США о прекращении огня в секторе Газа и готова начать переговоры о реализации соглашения.

6 июля стало известно, что Израиль отправит делегацию в Катар для переговоров о возможном соглашении об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, несмотря на требования ХАМАС, которые считаются «неприемлемыми».