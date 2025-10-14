Офицер ЦАХАЛ в запасе рассказал о роли Палестинской автономии в будущем Газы

Президент США Дональд Трамп и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас на саммите по прекращению войны в Газе в Шарм-Эль-Шейхе, 13 октября 2025 года (Фото: Yoan Valat/Pool via REUTERS)

«Туда (в сектор Газа — ред.) должна так или иначе зайти Палестинская автономия как фактор, который должен сформировать правительство технократов и силы Палестинской автономии», — заявил Тамар в эфире Radio NV.

Он отметил, что не стоит думать, что это «пустой звук», хотя силы Палестинской автономии и не могут соперничать с ХАМАС по военной мощи.

«Я хочу напомнить, что в течение двух лет была попытка служб безопасности Палестинской автономии воевать с ХАМАС на территории Иудеи и Самарии. У них это не получилось. ХАМАС оказался там значительно сильнее. Но тогда вмешалась израильская армия и провела там две операции: Летние лагеря и Железная стена. Эти операции проводились в тесной координации с разведкой Палестинской автономии; те предоставляли израильтянам необходимую оперативную информацию», — отметил офицер армии обороны Израиля в запасе.

Тамар добавил, что Палестинская автономия и Израиль имеют сложные, натянутые и противоречивые отношения, но ХАМАС является их общим смертельным врагом.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в Секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.