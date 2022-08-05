Удар по сектору Газа. Израиль заявил об убийстве командира Палестинского исламского джихада 5 августа, 19:34 Удар ЦАХАЛ по объектам в секторе Газа 5 августа 2022 года (Фото:скриншот видео / צה״ל - צבא ההגנה לישראל / YouTube)

Армия обороны Израиля в пятницу, 5 августа, заявили об убийстве командира Палестинского исламского джихада (PIJ) Тайсира Джабари в секторе Газа.

В сообщении ЦАХАЛ в Twitter сказано, что Джабари несет ответственность за многочисленные террористические атаки против мирных жителей Израиля. Он сменил Баху Абу-аль-Атту, который был убит Израилем в 2019 году.



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Израильская армия сообщила о нанесении ударов по военным базам и зданиям, используемым террористами, в секторе Газа, а в пределах 80 км от сектора Газа объявили «особую ситуацию». В сообщении также сказано, что мишенью ЦАХАЛ стали около десяти боевиков PIJ, среди которых группа террористов, которые планировали проведение ракетной атаки и снайперский обстрел.



В Министерстве здравоохранения Газы сообщили, что в результате атаки были убиты по меньшей мере восемь палестинцев, среди которых ребенок и командир Палестинского исламского джихада, пишет BBC. Базирующийся в Газе PIJ пригрозил нанести ответный удар по центру Израиля, а израильский премьер Яир Лапид сказал, что страна «не позволит террористическим организациям определять повестку дня».

Как отмечает The Times of Israel, напряженность вокруг сектора Газа возросла после задержания одного из главарей PIJ Бассама аль-Саади 1 августа. В PIJ начали угрожать атакой, а израильская армия перекрыла дороги вокруг Газы и направила подкрепление к границе.

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