Израиль отправит делегацию в Катар для переговоров о перемирии в Газе, несмотря на «неприемлемые» требования ХАМАС

Израиль отправит делегацию в Катар для переговоров о возможном соглашении об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа , несмотря на требования ХАМАС, которые считаются «неприемлемыми».

Об этом сообщает Reuters.

«Изменения, которые ХАМАС стремится внести в предложение Катара, были сообщены нам вчера вечером и являются неприемлемыми для Израиля», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны.

Реклама

Несмотря на это, в заявлении отмечается, что израильская делегация все же отправится в Катар для участия в переговорах по возможному соглашению — для «продолжения усилий по возвращению наших заложников на основе катарского предложения, которое Израиль уже одобрил».

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

«Мои представители сегодня провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного перемирия, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне. Катарцы и египтяне, которые приложили немало усилий для достижения мира, доставят это окончательное предложение. Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока Хамас примет это соглашение, потому что ситуация не улучшится — ОНА ТОЛЬКО УГРЕШИТСЯ. Спасибо за внимание к этому вопросу!», — написал в соцсети Truth Social.

3 июля в ХАМАС заявили, что рассматривают предложение о прекращении огня в секторе Газа.

В своем заявлении палестинская группировка сообщила, что рассматривает новые предложения по перемирию, переданные посредниками из Египта и Катара. В то же время в ХАМАС заявили, что главной целью остается достижение договоренности, которая положит конец войне и будет предусматривать полный вывод Израиля с территории Газы.

5 июля группировка заявила, что в «позитивном духе» ответила на предложение США о прекращении огня в секторе Газа и готова начать переговоры о реализации соглашения.

На своем официальном сайте ХАМАС сообщили, что после внутренних консультаций и согласований с палестинскими группировками, серьезно настроены начать новый раунд переговоров с посредниками.