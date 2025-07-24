Прекращение огня в секторе Газа: ХАМАС смягчил требования— The Times of Israel

Палестинская террористическая организация ХАМАС объявила, что передала посредникам ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

По словам источника, ответ террористов представляет собой «смягченную версию» того, что ХАМАС представил ранее. Отмечено, что израильская сторона получила ответ и изучает его.

Предыдущее предложение группировки было отвергнуто посредниками, которые посчитали требования «неприемлемыми».

В частности, ХАМАС требовал внести изменения в схему дислокации Армии обороны Израиля в Газе на период временного перемирия, которое, как ожидается, продлится 60 дней. Эти изменения подразумевают вывод израильских сил из жилых районов и с дороги Салах-ад-Дин.

Второй пункт касается гуманитарной помощи. ХАМАС настаивал, чтобы ее доставкой и распределением занимались исключительно структуры ООН. Группировка требовала полностью исключить из процесса Фонд гуманитарной помощи Газы (GHF).

По данным источников, в новом ответе ХАМАС «смягчил» свои требования. Израильские официальные лица сообщили 12-му каналу, что теперь «есть с чем работать».

Ранее ЦАХАЛ объявил о начале наземных операций в Дейр-эль-Бала. The Times of Israel писало, что решение начать наступление в этом районе было принято на фоне длительных переговоров о прекращении огня в Катаре. Израиль обвиняет ХАМАС в затягивании ответа на предложения.