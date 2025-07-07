Террористическая группировка ХАМАС потеряла контроль над примерно 80% территории сектора Газа , сообщает BBC со ссылкой на источники.

Высокопоставленный офицер ХАМАС, говоривший на условиях анонимности, рассказал изданию, что система командования развалилась из-за многомесячных ударов Израиля, которые уничтожили политическое, военное и силовое руководство группировки.

Офицер был ранен в первую неделю войны, которая началась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и с тех пор отошел от выполнения своих обязанностей.

«Давайте будем реалистами — от структуры безопасности почти ничего не осталось. Большинство руководства, около 95%, сейчас мертвы… Все активные деятели были убиты. Так что же на самом деле мешает Израилю продолжать эту войну?» — сказал он.

Офицер считает, что война должна продолжаться до конца. По его словам, для этого есть все условия, поскольку «Израиль имеет преимущество, мир молчит, арабские режимы молчат, криминальные банды повсюду, общество распадается».

Он отметил, что во время 57-дневного перемирия с Израилем в начале 2025 года ХАМАС пытался перегруппироваться, реорганизовав свои политический, военный советы и совет безопасности.

Однако после того, как Израиль прекратил перемирие в марте, он нацелился на остатки командных структур ХАМАСа, что привело к дезорганизации группировки.

«Относительно ситуации с безопасностью, позвольте мне быть откровенным: она полностью разрушена. Полностью исчезла. Нигде нет контроля. Люди разграбили самый мощный аппарат безопасности ХАМАСа, комплекс, который использовался ХАМАСом для управления Газой», — добавил неназванный офицер.

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

3 июля в ХАМАС заявили, что рассматривают предложение о прекращении огня в секторе Газа, переданные посредниками из Египта и Катара.

В то же время в ХАМАС заявили, что главной целью остается достижение договоренности, которая положит конец войне и будет предусматривать полный вывод Израиля с территории Газы.

5 июля группировка заявила, что в «позитивном духе» ответила на предложение США о прекращении огня в секторе Газа и готова начать переговоры о реализации соглашения.

6 июля стало известно, что Израиль отправит делегацию в Катар для переговоров о возможном соглашении об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, несмотря на требования ХАМАС, которые считаются «неприемлемыми».