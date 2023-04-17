«Стандартная информационная спецоперация». Буданов о сливе секретных материалов Пентагона 17 апреля, 17:52 Кирилл Буданов заверил, что цель, с которой слили секретные документы США, достигнута не была (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью NV прокомментировал недавний слив секретных материалов Пентагона.

«Прежде всего, нужно сказать, что все это является стандартной специальной информационной операцией. В этом и состоит самая большая проблема. Для того чтобы создать, провести специальную информационную операцию, вам нужны как правдивые факты, так и видоизмененные или вообще вымышленные. Но они должны быть комбинированы, иначе это просто не работает. Поэтому стандартная формула для таких операций — это 70−80% правды общей, а 20−30% - это видоизмененные или искусственно созданные факты. Но именно они и являются ключевыми», — сказал Буданов NV.

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Глава ГУР отметил, что чтобы разобраться, нужен детальный анализ документов, на который понадобится время.

Определенные разногласия мы там видим. А вот, сколько там в процентах этого всего будет, поймем впоследствии", — сказал он.

По словам Буданова, целью утечки было скомпрометировать отношения между Украиной, США и другими странами. Глава ГУР заявил, что эта утечка не стала неожиданностью.

«Мы в режиме постоянных информационных нападений и специальных информационных операций живем длительный промежуток времени», — сказал он.

Буданов также отметил, что утечка документов «не такая уж и большая», и эффект, на который рассчитывали, создавая эту утечку, достигнут не был.

«Недоверие, которое должно было активировать определенные декларативные заявления со стороны Украины и со стороны других стран, в конечном итоге в сочетании с определенными противоречиями имели бы разрушительный эффект. Но этого так же не произошло», — сказал об этом эффекте глава ГУР.

Также он заявил, что упоминание в этих документах о том, что глава Совбеза РФ Николай Патрушев и руководитель российского генштаба Валерий Герасимов якобы хотели притормозить войну, это «чистая ложь».

«Герасимов был один в принципе из немногих, кто выступал за военную операцию. Патрушев занимал более нейтральную позицию. Он никогда не кричал: давайте их убивать, и никогда не кричал: не нужно этого. Как все в этом вопросе он был, чтобы не быть крайним. Потому что он (я его не очень люблю по понятным причинам) не дурак, далеко не дурак», — напомнил Буданов.

16 апреля издание Newsweek опубликовало часть утечки «файлов Пентагона».

Оно пишет о дате планируемого контрнаступления 30 апреля, однако она указана лишь как приблизительный срок готовности девяти бригад ВСУ, которых обучает НАТО. Причем этот документ уже был среди первых проработан другими изданиями.

14 апреля рядового ВВС Нацгвардии Массачусетса Джека Тейшейру официально обвинили в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. Его арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне.

По данным СМИ, нацгвардиец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, из которого началась утечка секретных документов. Чат состоял преимущественно из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяют секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

Впоследствии в соцсетях была обнаружена новая партия «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сведения, которые используют для отчетов перед высшим руководством.

