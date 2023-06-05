Главы 20-ти ведущих разведок мира провели секретную встречу в Сингапуре — Reuters 5 июня, 11:58 По данным СМИ, США на встрече представляла директор Национальной разведки Аврил Хейнс (Фото:Caroline Chia/Reuters)

Главы около 20 ведущих разведок мира провели секретную встречу в Сингапуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников издания, переговоры состоялись в кулуарах саммита по безопасности Диалог Шангри-Ла в минувшие выходные.

Отмечается, что такие встречи организуются правительством Сингапура и в течение нескольких лет незаметно проводятся в отдельном месте рядом с саммитом по безопасности. Ранее об этих встречах не сообщалось.

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США представляла директор Национальной разведки Аврил Хейнс, на ней присутстововал и представитель Китая, несмотря на напряженность между странами.

«Встреча занимает важное место в международной теневой повестке дня. Учитывая круг участвующих стран, это не фестиваль уловок, а скорее способ содействовать более глубокому пониманию намерений и конечных целей», — отметил один из источников.

Он добавил, что среди спецслужб существует негласный кодекс, согласно которому они могут разговаривать, когда более официальная и открытая дипломатия затруднена.

«Это очень важный фактор во времена напряженности, и сингапурское мероприятие способствует этому», — добавил он.

Представитель министерства обороны Сингапура заявил, что во время участия в диалоге Шангри-Ла «участники, включая высокопоставленных сотрудников разведывательных служб, также пользуются возможностью встретиться со своими коллегами».

«Министерство обороны Сингапура может содействовать проведению некоторых из этих двусторонних или многосторонних встреч. Участники считают такие встречи, проводимые в кулуарах, полезными», — сказал он.

Посольство США в Сингапуре заявило, что не располагает информацией о встрече. Правительства Китая и Индии не ответили на просьбу о комментарии.

В материале также говорится, что США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия используют так называемую сеть Пять глаз для сбора и обмена широким спектром разведывательной информации, и сотрудники их разведслужб часто встречаются.

Более крупные встречи представителей разведывательного сообщества проводятся реже и почти никогда не предаются огласке.

О конкретных обсуждениях на закрытой встрече известно крайне мало, но источники говорят, что обсуждалась война России против Украины, а также транснациональная преступность.

Российского и украинского представителей на встрече не было.