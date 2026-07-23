В отношении агента Секретной службы США, входившего в состав охраны вице-президента Джей Ди Вэнса , проводится расследование в связи с вероятной утечкой служебной информации. Его подозревают в передаче данных о планах передвижения Вэнса; на время проверки он был отправлен в административный отпуск.

Об этом в четверг, 23 июля, пишут CNN, Washington Examiner и AP.

Охранника подозревают в том, что он передал информацию телеканалу MS Now для подготовки материала о личных поездках вице-президента, создающих трудности для его охраны.

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Материал MS Now был опубликован в середине июля и содержал подробности предстоящей поездки вице-президента. Планировалось, что Вэнс вместе с сыном отправится на вертолете на урок гольфа на военную базу Эндрюс. После публикации этого материала Вэнс изменил свои планы.

Руководитель отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что в отношении сотрудника подразделения охраны вице-президента проводится административное расследование, а также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в связи с вероятным нарушением оперативной и информационной безопасности.

Как сообщили источники CNN, представители правоохранительных органов и военные уже давно выражают обеспокоенность в связи с зачастую непредсказуемым графиком личных и служебных поездок Вэнса. Это создает трудности для сотен сотрудников служб безопасности и логистики, обеспечивающих его передвижение.

По словам источников, этот вопрос стоял особенно остро для Секретной службы, столкнувшейся с нехваткой персонала.

Вэнс и его жена Уша живут в резиденции вице-президента при Военно-морской обсерватории США вместе со своими маленькими детьми.

В воскресенье у супругов родился четвертый ребенок. Впервые за 156 лет человек, занимающий высокий государственный пост в Соединенных Штатах, стал отцом во время пребывания в должности.

В августе прошлого года команда вице-президента США Джей Ди Вэнса обратилась к Инженерному корпусу армии США с просьбой скорректировать сброс воды из озера в штате Огайо, чтобы повысить уровень воды в реке Литл-Майами — на участке, где политик во время отпуска катался на каноэ и праздновал свое 41-летие.