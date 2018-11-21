Сейм Польши принял поправки к спорной судебной реформе

Депутаты Сейма Польши приняли поправки к закону о Верховном суде, раскритикованному Европейским Союзом.

Как сообщает Радио Польша, за законопроект проголосовали 215 депутатов, против - 161, 24 воздержались. Следующий шаг - рассмотрение в Сенате Польши.

Законопроектом предусмотрено продление полномочий судей Верховного и Высшего административного судов старше 65 лет и отменяется процедура получения соответствующего согласия президента.

Таким образом, как отмечает издание, 20 судей могут продолжить работу в Верховном суде Польши, несмотря на достижение пенсионного возраста.

Напомним, что указанный законопроект об изменениях действующего закона о Верховном Суде отменяет некоторые пункты раскритикованной ЕС судебной реформы.

19 ноября Европейский суд удовлетворил жалобу Еврокомиссии и постановил, что Польша должна немедленно приостановить применение нового судебного закона.

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На фоне опасений относительно польской судебной реформы ЕС запустил процедуру введения беспрецедентных санкций против Польши, в частности, лишения Варшавы права голоса в ЕС.