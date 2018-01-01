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Сейм Литвы принял резолюцию о сдерживании агрессии России против Украины

Сегодня, 22:10
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Сейм Литвы

Фото: Lietuvos Respublikos Seimas via Flickr

В понедельник, 10 декабря, Сейм Литвы принял резолюцию с призывом ужесточить западные санкции против России в связи с захватом российскими пограничниками кораблей ВМС Украины и их членов экипажей в Керченском проливе.

Как отмечает Delfi, подготовленная парламентским Комитетом по иностранным делам резолюция "призывает по сути изменить стратегию Запада в отношении сдерживания российской агрессии".

Документом предлагается выдвинуть России ряд требований, в случае невыполнения которых будут введены "более эффективные и широкие санкции".

В частности, если Россия не передаст Керченский пролив и оккупированные Россией территории под контроль ООН, не освободит украинских политзаключенных и военнопленных, то страны Запада должны немедленно ввести "всесторонние санкции" против газового, нефтяного и финансового секторов РФ, включая исключение из системы SWIFT.

Напомним, что Литва ввела национальные санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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Теги:   Керченский пролив Сейм Украина Литва Россия

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