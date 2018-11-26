Сегодня по требованию Украины состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ

26 ноября 2018 года в 17:00 состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины при ОБСЕ.

Об этом сообщается на странице украинского миссии ОБСЕ в Вене.

Сегодня в 17.00 по киевскому времени состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины при ОБСЕ по поручению Президента Украины П.О.Порошенка в рамках политико-дипломатического реагирования на очередной акт вооруженной агрессии России против Украины pic.twitter.com/vPG6mOu0CC - UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 26 ноября 2018 г.

"Сегодня в 17:00 по киевскому времени состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины при ОБСЕ по поручению Президента Украины П.А.Порошенка в рамках политико-дипломатического реагирования на очередной акт вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что Киев призвал ЕС ввести дополнительные санкции против РФ за ранение украинских моряков в Азовском море.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, позже их доставили в оккупированную Керчь.

В результате столкновения были ранены шесть украинских военнослужащих.

СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 суток. Президент Петр Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР" в понедельник, 26 ноября.

Армия и СБУ приведены в полную боевую готовность.

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