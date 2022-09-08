Сегодня США объявят о новом пакете военной помощи Украине — WP

8 сентября, 09:30
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Пентагон объявит о новой помощи для Украины (Фото:defense.gov)

Пентагон объявит о новой помощи для Украины (Фото:defense.gov)

В четверг, 8 сентября, Пентагон объявит о новом пакете военной помощи для Украины на 675 миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на представителя правительства США сообщает Thе Washington Post.

Отмечено, что помощь будет включать в себя дополнительные снаряды для HIMARS.

Кроме того, чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что снаряды для высокомобильной артиллерийской ракетной системы будут сопровождаться транспортными средствами и другим оборудованием для военных.

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8 сентября в Германии состоится очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   США Военная помощь Пентагон Война России против Украины РСЗО HIMARS

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