Сегодня США объявят о новом пакете военной помощи Украине — WP
Пентагон объявит о новой помощи для Украины (Фото:defense.gov)
В четверг, 8 сентября, Пентагон объявит о новом пакете военной помощи для Украины на 675 миллионов долларов.
Об этом со ссылкой на представителя правительства США сообщает Thе Washington Post.
Отмечено, что помощь будет включать в себя дополнительные снаряды для HIMARS.
Кроме того, чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что снаряды для высокомобильной артиллерийской ракетной системы будут сопровождаться транспортными средствами и другим оборудованием для военных.
8 сентября в Германии состоится очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.
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