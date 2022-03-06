В телефонном разговоре. Эрдоган намерен убеждать Путина прекратить войну в Украине — пресс-секретарь 6 марта, 05:20 Цей матеріал також доступний українською Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/REUTERS)

Президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье, 6 марта, намерен убеждать президента РФ Владимира Путина прекратить вторжение в Украину, заявил представитель Эрдогана.

Эрдоган будет говорить об этом с Путиным в ходе запланированного телефонного разговора, сообщает Reuters.

Также представитель турецкого президента добавил, что наивно ожидать, что переговоры между Москвой и Киевом принесут результаты, пока идут боевые действия.

Накануне в Кремле подтвердили, что Путин планирует поговорить по телефону со своим турецким коллегой Эрдоганом.

6 марта — одиннадцатый день с начала вторжения РФ в Украину. В ряде украинских городов продолжаются обстрелы — в том числе жилых домов с помощью фугасных бомб и кассетных реактивных снарядов.



Особую обеспокоенность мира вызывает захват оккупантами Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций. МАГАТЭ планирует посетить Украину для проверки АЭС, а ее глава Рафаэль Гросси заявил, что готов лично приехать в Чернобыль.





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