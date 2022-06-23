Сегодня администрация Байдена объявит о дополнительной военной помощи Украине — CNN 23 июня, 17:57 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Администрация президента США Джо Байдена объявит о дополнительной военной помощи Украине в четверг, 23 июня. Об этом сообщает CNN, со ссылкой на неназванного американского чиновника

Помощь будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские боеприпасы, сообщил источник.

По данным чиновника, стоимость нового пакета помощи не превысит 500 миллионов долларов.

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В начале июня США сообщили, что отправят в Украину четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним. 23 июня министр обороны Алексей Резников подтвердил, что американские системы уже прибыли в Украину.

По данным издания Politico, Пентагон планирует передать Украине четыре дополнительные HIMARS в рамках очередного пакета военной помощи.

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