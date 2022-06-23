Сегодня администрация Байдена объявит о дополнительной военной помощи Украине — CNN

23 июня, 17:57
Цей матеріал також доступний українською
Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Администрация президента США Джо Байдена объявит о дополнительной военной помощи Украине в четверг, 23 июня. Об этом сообщает CNN, со ссылкой на неназванного американского чиновника

Помощь будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские боеприпасы, сообщил источник.

По данным чиновника, стоимость нового пакета помощи не превысит 500 миллионов долларов.

Видео дня
Читайте также:
В Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16
Читайте также:
Петр Олещук
Петр Олещук
Когда Байден говорит о Путине. Что нужно понимать о помощи США Украине

В начале июня США сообщили, что отправят в Украину четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним. 23 июня министр обороны Алексей Резников подтвердил, что американские системы уже прибыли в Украину.

По данным издания Politico, Пентагон планирует передать Украине четыре дополнительные HIMARS в рамках очередного пакета военной помощи.

https://www.youtube.com/embed/cd33Wh0aTyg
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Помощь Джо Байден Боеприпасы РСЗО HIMARS

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X