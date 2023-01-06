В новом пакете военной помощи США могут передать Украине зенитные ракеты Sea Sparrow — Politico 6 января, 10:21 По данным СМИ, Украина сможет использовать ракеты Sea Sparrow для ликвидации воздушных целей (Фото:U.S. Navy/Wikimedia)

Украина впервые получит от США зенитные противовоздушные ракеты Sea Sparrow, они могут войти в новый пакет помощи, пишет Politico со ссылкой на источники.

Ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением могут запускаться с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет.

По словам двух собеседников издания, знакомых с ситуацией, украинские военные смогли приспособить существующие советские пусковые установки Бук для стрельбы Sea Sparrow.

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Отмечается также, что до сих пор только Тайвань был единственной страной, эксплуатирующей наземную версию ракет. США и многочисленные союзные ВМС используют корабельную версию.

4 января представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби также сказал, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины.



6 января США официально объявят об очередном пакете военной помощи для ВСУ, который составит почти три миллиарда долларов.

В новый пакет войдут 50 БМП Bradley и другое дополнительное вооружение. Ранее СМИ сообщали, что в пакет войдут РСЗО HIMARS.

Президент США Джо Байден также подтвердил, что Украина может получить американские боевые машины пехоты Bradley.