В новом пакете военной помощи США могут передать Украине зенитные ракеты Sea Sparrow — Politico
По данным СМИ, Украина сможет использовать ракеты Sea Sparrow для ликвидации воздушных целей (Фото:U.S. Navy/Wikimedia)
Украина впервые получит от США зенитные противовоздушные ракеты Sea Sparrow, они могут войти в новый пакет помощи, пишет Politico со ссылкой на источники.
Ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением могут запускаться с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет.
По словам двух собеседников издания, знакомых с ситуацией, украинские военные смогли приспособить существующие советские пусковые установки Бук для стрельбы Sea Sparrow.
Отмечается также, что до сих пор только Тайвань был единственной страной, эксплуатирующей наземную версию ракет. США и многочисленные союзные ВМС используют корабельную версию.
4 января представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби также сказал, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины.
6 января США официально объявят об очередном пакете военной помощи для ВСУ, который составит почти три миллиарда долларов.
В новый пакет войдут 50 БМП Bradley и другое дополнительное вооружение. Ранее СМИ сообщали, что в пакет войдут РСЗО HIMARS.
Президент США Джо Байден также подтвердил, что Украина может получить американские боевые машины пехоты Bradley.