Сдерживание России и Китая. Австралия подпишет договор о безопасности с государствами Тихоокеанского региона

Австралия: договор "создаст основу для реагирования на возникающие угрозы"

Австралия и Новая Зеландия намерены подписать широкомасштабный договор о безопасности с государствами Тихоокеанского региона, сообщает The Australian.

По мнению аналитиков, целью данного договора является ограничение военного влияния России и Китая в регионе.

Ожидается, что соглашение, касающееся обороны, правопорядка, гуманитарной помощи и помощи при бедствиях, будет подписано на Форуме тихоокеанских островов в сентябре.

Министр международного развития Австралии Консетта Фиерраванти-Уэллс заявила,что договор "создаст основу для реагирования на возникающие угрозы".

Ранее министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что страна не считает Россию и Китай серьезыми угрозами миру и безопасности.