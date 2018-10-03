Сдержанная и ответственная. Почему успешного лидера в мире Ангелу Меркель критикуют соотечественники

Канцлер Германии Ангела Меркель получила самый высокий уровень доверия среди мировых лидеров, свидетельствуют результаты исследования американской аналитической компании Pew research center. Уровень доверия Меркель составляет 52%, а на втором месте оказался президент Франции Емануель Макрон с 46%. Лидеры Китая, России и США оказались на последних позициях. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Как относятся к другим лидерам стран

В своем исследовании Pew research center рассмотрело отношение к пяти мировым лидерам. Наибольшим доверием пользуются лидеры Германии и Франции Меркель и Макрон. Они в основном пользуются популярностью в ЕС и странах северной Европы.

Однако их рейтинги падают в странах восточной и южной части. У президента США Дональда Трампа самые негативные оценки среди пяти. Только 25% опрошенных верят американскому лидеру.

Миграционная кризис

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин также получают преимущественно негативные отзывы. Отношение к Трампу является поражающе негативным, особенно по сравнению с рейтингами, которые его предшественник Барак Обама получил во время пребывания на должности.

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Как пояснил эксперт Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд, в самой Германии к Меркель неоднозначное отношение. Несмотря на то, что она еще имеет большой рейтинг популярности, немцы считают, что она слишком долго находится на посту, добавил Умланд. По его словам, эти мысли подогревает миграционная кризис и растущая популярность правых популистов.

"Есть много противников, которые критикуют ее решения 2015 года открыть для беженцев, которые уже были в ЕС, границы Германии. Тогда появилось около миллиона беженцев в Германии. Это стало для многих ее главной ошибкой", - рассказал Умланд.

Европейская интеллигенция

Меркель поддерживает образ последнего лидера свободного и либерального мира. Над имиджем канцлера работает целая команда, считает имиджмейкер Татьяна Демченко.

В Европе четверть опрошенных верят Трампу

Она объяснила, что ее сдержанный и довольно холодный стиль рассчитан на европейскую левую интеллигенцию. Его изменение может навредить канцлеру, считает Демченко.

"Есть много политиков, которые меняют образ под аудиторию. Обратите внимание, что Меркель - представитель Германии, а немцев не назовешь открытыми и веселыми", - отметила Демченко.

Ранее Ангела Меркель выступила за дальнейшее развитие и сохранение ООН. Таким образом она ответила на критику Дональда Трампа в отношении этой организации.