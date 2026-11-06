«Большая сделка» Трампа по Украине может подтолкнуть Путина к эскалации — CNN
Новая инициатива Трампа в отношении Украины может сыграть на руку Кремлю (Фото: REUTERS/Evan Vucci)
Анонсированная президентом США Дональдом Трампом « большая сделка » по Украине вызвала обеспокоенность в европейских столицах. При этом у европейских чиновников нет четкого понимания сути этого предложения, а президент Украины Владимир Зеленский признал, что знает о нем немного подробностей, и предупредил о сложности таких договоренностей.
Об этом 6 ноября сообщил британский журналист, редактор CNN по вопросам международной безопасности Ник Патон Уолш.
Трое европейских чиновников, с которыми журналисты CNN побеседовали в пятницу, также не смогли объяснить суть инициативы Трампа и его зятя Джареда Кушнера.
В своей публикации Кушнер обозначил пять основных целей потенциального соглашения: постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы кризисной коммуникации, повышенная военная прозрачность, взаимные меры по снижению риска эскалации, а также долгосрочная основа для европейской безопасности и стабильности. Он также отметил, что НАТО будет играть важную роль в этом процессе.
В то же время в заявлении Кушнера не упоминались вторжения России в соседние государства и ее войны против Чечни. По мнению автора материала, предложенная модель должна дополнять НАТО, а не подрывать роль Альянса.
Тем временем за последние 72 часа в Брюсселе прошли встречи высокопоставленных представителей НАТО и европейских стран, посвященные вопросам экономики и безопасности Украины. Они состоялись в преддверии запланированных на следующую неделю переговоров Украины, США и России в Абу-Даби, где Вашингтон попытается возобновить обсуждение путей завершения войны.
Российскую делегацию должен возглавить Владимир Мединский. Его назначение породило предположения, что Кремль стремится вернуть переговорный процесс к формату мая 2025 года. В то же время предыдущие встречи в Майами, Абу-Даби, на Аляске, в Стамбуле и Женеве, по оценке CNN, не изменили позицию Москвы: Россия продолжает настаивать на достижении своих военных целей до прекращения войны.
Журналист также обратил внимание на то, что Трамп демонстративно встретился лишь с российским представителем Кириллом Дмитриевым, хотя 5 ноября в Белый дом прибыли делегации Украины и России для встречи с первой леди США Меланией Трамп. Дмитриев, активно продвигающий экономические договоренности между Вашингтоном и Москвой, рассматривает бизнес-сделки как один из способов улучшения двусторонних отношений. В то же время демократы в Конгрессе США задаются вопросом, не извлечет ли из этого выгоду ближайшее окружение Трампа.
Возвращение Украины во внешнеполитическую повестку дня Трампа усилило обеспокоенность европейских партнеров. Один из чиновников ЕС отметил, что после промежуточных выборов в США американский президент, вероятно, сосредоточится на украинском вопросе. В то же время в Европе подчеркивают, что никакие договоренности нельзя навязать Украине или европейским странам без их согласия.
Особую обеспокоенность вызывают возможные последствия сближения Вашингтона и Москвы для безопасности Украины и Европы. CNN полагает, что следующая зима может стать особенно сложной для Украины из-за возможного дальнейшего ограничения американской разведывательной и технической помощи. Европейские страны, в свою очередь, могут столкнуться с усилением российских диверсий и провокаций.
В то же время, по мнению автора материала, главный риск заключается не в том, что Украина или европейские члены НАТО согласятся на ограничение собственной обороноспособности. Опасность состоит в том, что российский диктатор Владимир Путин может воспринять ослабление американской поддержки как сигнал к дальнейшей эскалации и попытаться достичь военных целей, которые России не удалось реализовать за годы полномасштабной войны.
CNN делает вывод, что заявления Трампа и Кушнера о масштабной сделке могут так и не перерасти в конкретные договоренности. Однако сама неопределенность в отношении будущей политики США создает для Кремля возможность воспользоваться ситуацией и пойти на еще большие риски.
5 ноября Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что по Украине будет заключена «большая сделка».
«Это будет очень крупная сделка. Она охватит не только Украину — я бы даже сказал, что она может охватить всю Европу. Это будет большая, замечательная сделка, и все будут в восторге», — заявил Трамп.
На следующий день его зять Джаред Кушнер написал, что Соединенные Штаты совместно с Украиной, НАТО и европейскими союзниками разрабатывают параметры более широкой архитектуры безопасности континента, основываясь на пяти ключевых целях и полном сохранении суверенного права государств выбирать собственные альянсы.
Кушнер также подтвердил, что на следующей неделе в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) пройдут первые с февраля трехсторонние переговоры в формате Украина — РФ — США.
4−5 ноября в Брюсселе проходили переговоры Украины, США и Европы, посвященные послевоенному восстановлению Украины, ее экономическому развитию и гарантиям безопасности. Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, принимавший участие в этих встречах, заявил, что они являются продолжением переговоров, состоявшихся во Флориде и Осло.