Анонсированная президентом США Дональдом Трампом « большая сделка » по Украине вызвала обеспокоенность в европейских столицах. При этом у европейских чиновников нет четкого понимания сути этого предложения, а президент Украины Владимир Зеленский признал, что знает о нем немного подробностей, и предупредил о сложности таких договоренностей.

Об этом 6 ноября сообщил британский журналист, редактор CNN по вопросам международной безопасности Ник Патон Уолш.

Трое европейских чиновников, с которыми журналисты CNN побеседовали в пятницу, также не смогли объяснить суть инициативы Трампа и его зятя Джареда Кушнера.

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В своей публикации Кушнер обозначил пять основных целей потенциального соглашения: постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы кризисной коммуникации, повышенная военная прозрачность, взаимные меры по снижению риска эскалации, а также долгосрочная основа для европейской безопасности и стабильности. Он также отметил, что НАТО будет играть важную роль в этом процессе.

В то же время в заявлении Кушнера не упоминались вторжения России в соседние государства и ее войны против Чечни. По мнению автора материала, предложенная модель должна дополнять НАТО, а не подрывать роль Альянса.

Тем временем за последние 72 часа в Брюсселе прошли встречи высокопоставленных представителей НАТО и европейских стран, посвященные вопросам экономики и безопасности Украины. Они состоялись в преддверии запланированных на следующую неделю переговоров Украины, США и России в Абу-Даби, где Вашингтон попытается возобновить обсуждение путей завершения войны.

Российскую делегацию должен возглавить Владимир Мединский. Его назначение породило предположения, что Кремль стремится вернуть переговорный процесс к формату мая 2025 года. В то же время предыдущие встречи в Майами, Абу-Даби, на Аляске, в Стамбуле и Женеве, по оценке CNN, не изменили позицию Москвы: Россия продолжает настаивать на достижении своих военных целей до прекращения войны.

Журналист также обратил внимание на то, что Трамп демонстративно встретился лишь с российским представителем Кириллом Дмитриевым, хотя 5 ноября в Белый дом прибыли делегации Украины и России для встречи с первой леди США Меланией Трамп. Дмитриев, активно продвигающий экономические договоренности между Вашингтоном и Москвой, рассматривает бизнес-сделки как один из способов улучшения двусторонних отношений. В то же время демократы в Конгрессе США задаются вопросом, не извлечет ли из этого выгоду ближайшее окружение Трампа.

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Возвращение Украины во внешнеполитическую повестку дня Трампа усилило обеспокоенность европейских партнеров. Один из чиновников ЕС отметил, что после промежуточных выборов в США американский президент, вероятно, сосредоточится на украинском вопросе. В то же время в Европе подчеркивают, что никакие договоренности нельзя навязать Украине или европейским странам без их согласия.

Особую обеспокоенность вызывают возможные последствия сближения Вашингтона и Москвы для безопасности Украины и Европы. CNN полагает, что следующая зима может стать особенно сложной для Украины из-за возможного дальнейшего ограничения американской разведывательной и технической помощи. Европейские страны, в свою очередь, могут столкнуться с усилением российских диверсий и провокаций.

В то же время, по мнению автора материала, главный риск заключается не в том, что Украина или европейские члены НАТО согласятся на ограничение собственной обороноспособности. Опасность состоит в том, что российский диктатор Владимир Путин может воспринять ослабление американской поддержки как сигнал к дальнейшей эскалации и попытаться достичь военных целей, которые России не удалось реализовать за годы полномасштабной войны.

CNN делает вывод, что заявления Трампа и Кушнера о масштабной сделке могут так и не перерасти в конкретные договоренности. Однако сама неопределенность в отношении будущей политики США создает для Кремля возможность воспользоваться ситуацией и пойти на еще большие риски.

5 ноября Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что по Украине будет заключена «большая сделка».

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«Это будет очень крупная сделка. Она охватит не только Украину — я бы даже сказал, что она может охватить всю Европу. Это будет большая, замечательная сделка, и все будут в восторге», — заявил Трамп.

На следующий день его зять Джаред Кушнер написал, что Соединенные Штаты совместно с Украиной, НАТО и европейскими союзниками разрабатывают параметры более широкой архитектуры безопасности континента, основываясь на пяти ключевых целях и полном сохранении суверенного права государств выбирать собственные альянсы.

Кушнер также подтвердил, что на следующей неделе в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) пройдут первые с февраля трехсторонние переговоры в формате Украина — РФ — США.

4−5 ноября в Брюсселе проходили переговоры Украины, США и Европы, посвященные послевоенному восстановлению Украины, ее экономическому развитию и гарантиям безопасности. Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, принимавший участие в этих встречах, заявил, что они являются продолжением переговоров, состоявшихся во Флориде и Осло.