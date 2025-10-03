«Нам нужны украинские технологии». Киев и Вашингтон работают над сделкой о беспилотниках, WSJ раскрыла детали

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, 23 сентября, 2025 год (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Украинская делегация находится в Вашингтоне для разработки важнейшего соглашения с администрацией Дональда Трампа , согласно которому Киев предоставит США свои проверенные в боях технологии БпЛА в обмен на роялти или другие виды компенсации.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Украины и США.

Авторы публикации подчеркивают, что предполагаемая сделка, которую поддерживает президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский, станет важной вехой в отношениях между Вашингтоном и Киевом в сфере безопасности.

Как сообщил изданию представитель правительства США, завершение детальной сделки, стоимость которой может составлять миллиарды долларов, вероятно, займет несколько месяцев.

В то время как американские компании производят сложные БпЛА, украинцы значительно опередили их в массовом производстве дешевых дронов, эффективность которых доказана в бою, отмечает WSJ.

В статье также приводится комментарий Уильяма Макналти, партнера UA1, американского венчурного фонда, который инвестировал в украинские оборонные компании: «Это просто реальность, что нам нужны украинские технологии дронов в США».

Потенциальная сделка также имеет политическое значение, поскольку Киев пытается укрепить связи с Трампом, поддержка которого является нестабильной, пишет WSJ. Американский лидер все больше разочаровывается в российском диктаторе Владимире Путине, который усиливает удары по Украине и отвергает призывы Белого дома к мирному урегулированию войны, что также открыло путь к более тесному сотрудничеству между Вашингтоном и Киевом.

Зеленский указывал, что соглашение о поставках БпЛА является частью пакета, который будет включать отдельную «мегасделку», в рамках которой Украина надеется закупить у Соединенных Штатов вооружения на миллиарды долларов. В частности, Украина надеется, что соглашение о поставках оружия будет включать ракеты большой дальности.

Потенциальная сделка по дронам также показывает, какую выгоду может получить американская промышленность от Украины, которая является пионером в сфере новых технологий, тактики и способности быстро внедрять инновации на стремительно меняющемся поле боя, подчеркивает WSJ.

По словам представителя американского правительства, потенциальная сделка направлена на то, чтобы позволить американским вооруженным силам получить конкурентное преимущество Украины в сфере беспилотников. В свою очередь Киев стремится приобрести современное оружие США.

По словам источников издания, знакомых с ходом переговоров, США и Украина изучают несколько механизмов для облегчения передачи технологий БпЛА.

Среди них соглашения, где компании Украины предоставляют американским коллегам технологии и прототипы беспилотников в обмен на роялти, или же соглашение, согласно которому украинцы создают дочернее предприятие непосредственно в США для изготовления дронов. Еще один вариант — закупка БпЛА для американских военных непосредственно у Украины.

По словам Макналти, украинцы могут производить БпЛА по цене, составляющей 20−30% от стоимости западных производителей. Именно в этом опыте массового производства недорогих дронов Запад нуждается больше всего, говорят аналитики.

По данным Украинской ассоциации производителей оружия, в стране действует более 300 компаний, производящих беспилотники. Одна из проблем, которую необходимо решить — китайские комплектующие в украинских БпЛА, пишет WSJ. Компании США не могут использовать китайские компоненты из-за требований безопасности цепочек поставок.

19 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом, что после открытия экспорта Америка будет покупать украинские дроны.

Ранее на пресс-конференции возле Белого дома Зеленский заявил, что гарантии безопасности от США могут включать соглашение на 90 миллиардов долларов между Киевом и Вашингтоном о приобретении американского оружия, в частности авиационных, противоракетных систем и другого оружия, которое он отказался назвать.

Зеленский сообщил, что США будут покупать украинские дроны, что поможет увеличить внутреннее производство беспилотных аппаратов.

27 сентября президент Украины рассказал, что что в конце сентября и начале октября украинская делегация проведет в США технические встречи по покупке оружия.

Эту договоренность он охарактеризовал как «Mega Deal».

Также, по его словам, в ходе встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке 23 сентября он обсудил соглашение о покупке украинских дронов:

«Кроме крупного соглашения по вооружениям, которое условно называем Mega Deal, мы также обсудили Drone Deal. Технические группы уже начинают работать над этим соглашением. Это касается дронов, которые Соединенные Штаты приобретут непосредственно у Украины».