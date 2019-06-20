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Сделали РФ козлом отпущения. Малайзия раскритиковала выводы следствия по МН17

Сегодня, 12:22
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Сделали РФ козлом отпущения. Малайзия раскритиковала выводы следствия по МН17 - фото

REUTERS / Issei Kato

Махатхир Мохамад

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает, что целю международного расследования по делу о гибели лайнера Боинг-777 на Донбассе было не установление истины, а в обвинение России.

По словам Махамада, Малайзия недовольна ходом расследования и предоставленными доказательствами.

«Мы очень недовольны, потому что с самого начала это был политический вопрос о том, как обвинить Россию в преступлении… они сразу сказали, что это Россия… а теперь они говорят, что у них есть доказательства. Нам очень трудно принять это», — цитирует Махатира Reuters.

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19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинга-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

Россия все обвинения отвергла, назвав их голословными.

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Теги:   Россия MH17 Малайзия

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