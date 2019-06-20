Сделали РФ козлом отпущения. Малайзия раскритиковала выводы следствия по МН17 Сегодня, 12:22 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Issei Kato Махатхир Мохамад REUTERS / Issei Kato

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает, что целю международного расследования по делу о гибели лайнера Боинг-777 на Донбассе было не установление истины, а в обвинение России.

По словам Махамада, Малайзия недовольна ходом расследования и предоставленными доказательствами.

«Мы очень недовольны, потому что с самого начала это был политический вопрос о том, как обвинить Россию в преступлении… они сразу сказали, что это Россия… а теперь они говорят, что у них есть доказательства. Нам очень трудно принять это», — цитирует Махатира Reuters.

19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинга-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

Россия все обвинения отвергла, назвав их голословными.