Российские сотрудники Schlumberger начали получать повестки на работе. Кулеба призвал компанию убираться из РФ

15 октября, 18:23
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Сотрудники Schlumberger работают в более чем 120 странах (Фото:REUTERS/Richard Carson/File Photo)

Сотрудники Schlumberger работают в более чем 120 странах (Фото:REUTERS/Richard Carson/File Photo)

Американская нефтесервисная компания Schlumberger передала своим работникам-гражданам России повестки и не разрешает перейти на отдаленную работу, чтобы избежать мобилизации, сообщает Reuters.

На Schlumberger работают более 9 тысяч россиян. По данным агентства, некоторые из них начали получать уведомления о вызове в военкомат по месту работы, и компания при этом не разрешает работать удаленно, чтобы избежать мобилизации.

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Правозащитники говорят, что российское законодательство требует от компаний «помогать» с мобилизационными мероприятиями, доставлять повестки и проводить военный учет, даже если среди сотрудников есть только один военнообязанный.

Как пишет Reuters, такое сотрудничество Schlumberger с российскими властями вызвало негативную реакцию, которую расценивают как молчаливую поддержку войны против Украины.

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В апреле гендиректор Schlumberger Оливье Ле Пеш заявил, что компания внимательно следит за развитием событий в Украине и «надеется на скорейшее прекращение боевых действий». Она приостановила новые инвестиции и развертывание технологий в России, но в отличие от других компаний решила там остаться.

Реагируя на публикацию, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Schlumberger финансирует военные преступления и геноцид.

«Сейчас Schlumberger сотрудничает с властями в наборе сотрудников. Я предупредил об этом все западные компании. Единственный способ спасти остатки своей репутации — это убираться из России сейчас же», — написал министр в Twitter.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1581275592766681088?s=20&t=aBmzMd5hJu4dy8JafuZZkQ
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Мобилизация Повестка Компании Дмитрий Кулеба Повестки в армию

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