СБУ сообщила о подозрении министру транспорта РФ, который обеспечил переброску в Крым почти 300 единиц вражеской бронетехники 25 октября, 15:25 Савельеву сообщили о подозрении (Фото:twitter.com/ServiceSsu)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении министру транспорта страны-агрессора РФ Виталию Савельеву, участвовавшему в подготовке и проведении вооруженной агрессии против Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Установлено, что чиновник способствовал Минобороны РФ в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам Украины и в захваченные районы. Переправку вражеских колонн осуществляли железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма.

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Сотрудники СБУ задокументировали, что в период с 26 марта 2021 года по 4 сентября этого года Савельев обеспечил переброску в захваченный полуостров почти 300 единиц вражеской бронетехники. Среди них — российские танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автоцистерны с сотнями тонн горюче-смазочных материалов.

«Именно эту технику оккупанты задействовали в начале полномасштабного вторжения, в частности в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях», — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве добавили, что для перемещения военных эшелонов было использовано более 250 вагонов. Для этого Савельев дал соответствующее поручение подчиненным подразделениям компании Российские железные дороги и так называемого «Федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымская железная дорога».

На основании собранных доказательств следователи СБУ подозревают Савельева по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ( пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны);

пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 332 ( незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.

Расследование проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.