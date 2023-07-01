Предлагал создать концлагеря. СБУ сообщила о подозрении российскому пропагандисту, который призывал к репрессиям и геноциду украинцев
Пропагандист Сергей Мардан (Фото:smotrim.ru)
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому пропагандисту Сергею Мардану, который призывал к геноциду и репрессиям украинцев. Ему грозит до 8 лет заключения.
По сообщению СБУ в Telegram, Сергей Мардан (настоящая фамилия Ключенков) является ведущим блогером российского издания Комсомольская правда и часто участвует в ток-шоу на телеканале Соловьев LIVE.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Мардан публично поддержал российскую агрессию и оправдывал военные преступления российских оккупантов.
По данным СБУ, злоумышленник агитировал за проведение массовых репрессий против гражданского населения Украины.
В одном из прямых эфиров он предложил создать концлагеря для жителей временно оккупированных территорий, которые оказывают сопротивление российским оккупантам.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Мардану о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
- ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также изготовление и распространение таких материалов с использованием СМИ);
- ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространение таких материалов).
Поскольку фигурант сейчас находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.