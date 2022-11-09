Хочет вызвать максимальный «блэкаут». Россия ежедневно осуществляет более десяти кибератак на стратегические объекты Украины — СБУ 9 ноября, 13:55 В СБУ заявили, что РФ ежедневно осуществляет более десяти кибератак на стратегические объекты Украины (Фото:СБУ)

Страна-агрессор Россия сопровождает свои ракетные удары по энергетическим объектам Украины мощными кибератаками, чтобы спровоцировать максимальный «блэкаут».

Об этом заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

«СБУ постоянно блокирует кибератаки на объекты энергетики. Именно эта отрасль вместе с инфраструктурой и логистикой — это приоритетные цели для российских спецслужб. Последние обстрелы ТЭЦ и ГЭС сопровождались и кибератаками», - сказал он в интервью Лига.НЕТ.

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Фото: НВ

По его словам, в СБУ ожидали такой сценарий, поэтому ни одна из них не была эффективной.

«Враг стремится, чтобы мы оказались без света, воды, отопления, связи, интернета. Чтобы люди не могли получить информацию, связаться с близкими, не могли расплатиться в магазине», - сказал он.

Витюк заявил, что планы агрессора абсолютно невозможны сейчас при таком уровне нашей подготовки и реагирования.

"В худшем случае с помощью кибератаки они могут, например, выключить электроэнергию на некоторое время, или какие-то сервисы не будут работать в течение непродолжительного периода, но мы работаем, чтобы даже этого не случилось", - сказал он.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Были обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.