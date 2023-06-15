Будут врать о «гражданстве» РФ. Россия готовит ряд новых ИПСО в отношении топ-политиков и руководства Сил обороны — СБУ
СБУ предупредила, что РФ готовит ИПСО (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)
Российские спецслужбы готовят новые провокации в отношении представителей Сил обороны и безопасности Украины, такие данные СБУ обнаружила в ходе контрразведывательной деятельности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в четверг, 15 июня.
В частности, по оперативным данным, сотрудники пятой службы ФСБ РФ планируют ряд ИПСО, в основу которых должна войти дезинформация о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей, руководства Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц.
«Правдоподобность» и доказательную базу фейков среди прочего должно обеспечить:
- внесение ФСБ в государственные реестры РФ записей, которые якобы должны
- подтверждать версию вражеских спецслужб;
- подделку документов украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны.
По оперативным данным, старт реализации вражеского ИПСО в украинском информационном поле запланирован на ближайшее время.
«Не имея успехов на поле боя, враг стремится любыми методами подорвать психологически-эмоциональное состояние украинских воинов на передовой и дестабилизировать ситуацию в стране», — заявили в СБУ.