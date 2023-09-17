Сбитый над Атлантикой китайский аэростат не шпионил за США — генерал Милли 17 сентября, 22:49 4 февраля США сбили китайский разведывательный аэростат (Фото:REUTERS/Randall Hill)

Китайский аэростат, который в начале февраля сбили над Атлантическим океаном, имел специальные датчики для сбора разведданных, но они не были активированы.

Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CBS.

«По оценке разведывательного сообщества, и это оценка с высокой степенью достоверности, с помощью этого воздушного шара не было сбора разведывательной информации», — сказал он.

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Милли добавил, что воздушный шар направлялся в сторону Гавайев, но ветер на высоте 60 тысяч футов, был слишком сильным, поэтому аэростат отклонился от курса.

«Я бы сказал, что это был шпионский шар, который, как мы знаем с высокой степенью уверенности, не получал никаких разведывательных данных и не передавал их обратно в Китай», — заявил он.

3 февраля Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США. Reuters писало, что американские истребители были готовы лететь сбивать шар, однако военное руководство посоветовало Джо Байдену не отдавать приказ об уничтожении. Он прислушивался к совету, поэтому шар продолжал летать над США, пока его сопровождал один из самолетов.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств», назвали аппарат гражданским и его якобы использовали для метеорологических исследований.

4 февраля по приказу Байдена шар сбили над Атлантическим океаном. Китай выразил протест. На фоне сообщений об аэростате госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в КНР.