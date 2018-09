Сбитый российский Ил-20: Израиль ответил на повторные обвинения России

Израиль ответил на очередную порцию обвинений Российской Федерации, которая возложила на него ответственность за сбитый российский самолет Ил-20. Об этом говорится в заявлении Сил обороны Израиля (IDF) на их официальной странице в Twitter.

В сообщении говорится, что делегация IDF, которую возглавляет командующий Военно-воздушных сил Израиля генерал Амикам Норкин, предоставила российским военным документ с подробностями инцидента с Ил-20 над Средиземным морем.

"Израильские истребители F-16 в момент сбития российского самолета-разведчика не прятались ни за каким воздушным судном и находились в воздушном пространстве Израиля", - заверили в IDF.

The deconfliction mechanism operated in the relevant timeframe (as it has been operating over the last two and a half years); the IAF did not hide behind any aircraft and that the Israeli aircraft were in Israeli airspace at the time of the downing of the Russian plane.